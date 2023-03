Volley, in Europa Novara e Scandicci non sbagliano

Nona vittoria di fila per le toscane

15-03-2023 10:14

La settimana delle italiane in Europa inizia al meglio. Nell’andata dei quarti di CEV Champions League, Novara trionfa per 1-3 in Germania in casa dello Stoccarda mentre per la semifinale d’andata di CEV Cup, successo casalingo di Scandicci contro le turche del THY Istanbul.

CEV CHAMPIONS LEAGUE

l’Igor Gorgonzola Novara si impone nella sfida contro l’Allianz MTV Stuttgart valida per i quarti di finale di CEV Champions League. Trascinate da una super Carcaces, le igorine si aggiudicano 1-3 in rimonta gara uno, dopo due ore di battaglia serrata. Stesso punteggio, 1-3 esterno, per le turche dell’Eczacibasi in casa del Resovia nell’altra sfida della parte bassa del tabellone. Per il regolamento di Champions League, alle azzurre basterà vincere la gara di ritorno o perdere per 2-3 per garantirsi l’accesso alle semifinali europee.

CEV CUP

Un passo in avanti verso la finale di CEV Cup. La Savino Del Bene Scandicci ha vinto 3-0 la gara d’andata delle semifinali, che la vedevano contrapposta alle turche del THY Istanbul. Vittoria netta quella colta dalla squadra di coach Barbolini, che si è aggiudicata l’incontro in un’ora e diciannove minuti di gioco. La sfida è stata molto combattuta nel primo set, con la Savino Del Bene che si è trovata a rincorrere dopo un ottimo avvio del THY. Raggiunto il primo vantaggio sul 24-23, la formazione di Barbolini ha poi avuto la forza di aggiudicarsi la frazione e di indirizzare l’andamento della gara. Gasate dalla vittoria in rimonta, ottenuta nel primo set, le toscane si sono infatti aggiudicate nettamente anche il secondo. Un parziale dominato in lungo e largo e vinto per 25-12. Nel terzo gioco, Scandicci è rimasta concentrata e non ha lasciato scampo ad un THY Istanbul molto impreciso in attacco e costretto ad inchinarsi per 25-18. Terzo successo per 3-0 e undicesima vittoria consecutiva per la squadra di Barbolini, guidata dalla solita Zhu Ting, da una Antropova da 18 punti e da una Haleigh Washington eletta MVP della sfida. Al termine della gara così la Savino Del Bene si è presa una splendida vittoria per 3-0 e tre punti preziosi in vista della gara di ritorno, in programma per il 22 marzo ad Istanbul.

CEV CHAMPIONS LEAGUE

QUARTI DI FINALE – ANDATA

Developres Rzeszow – Eczacibasi Dynavit Istanbul 1-3 (19-25, 25-22, 16-25, 26-28)

Allianz MTV Stuttgart – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25 – 21, 16 – 25, 21 – 25, 23 – 25)

VakifBank Istanbul – Vero Volley Milano 15/03 – ore 17.30

Fenerbahçe Istanbul – A.Carraro Imoco Conegliano 16/03 – ore 17.00

CEV CUP

SEMIFINALE – ANDATA

Savino Del Bene Scandicci – THY Istanbul 3-0 (27-25, 25-12, 25-18)

C.S.M. Targoviste – CS Voley Alba Blaj 15/03 – ore 18.00

CEV CHALLENGE CUP

FINALE – ANDATA

Reale Mutua Fenera Chieri – C.S.M. Lugoj 15/03 – ore 20.00