Volley: in Superlega si lotta per il miglior piazzamento per i play off scudetto

Ultime partite per definire la griglia play off

11-02-2023 14:31

La Regular Season si avvia verso il rush finale.

Perugia ha già in testa la corona della prima fase, ma non allenta la presa e mira a chiudere la stagione regolare senza nemmeno una sconfitta. Alle sue spalle continuano a sgomitare Trento e Modena con l’obiettivo del secondo posto finale, mentre nell’ultimo turno Civitanova è tornata al successo, ricavandosi un monolocale nella quarta piazza. La Lube questo weekend non scenderà in campo, a causa il rinvio della gara con l’Emma Villas: il Comune di Siena ha infatti disposto in via precauzionale la chiusura degli impianti sportivi comunali fino a domenica compresa, dati i recenti eventi sismici nella zona. Resta piuttosto serrata la lotta tra le restanti squadre in orbita Play Off Scudetto e corsa alla salvezza.

Sabato 11 febbraio 2023, ore 18.00

Top Volley Cisterna – Vero Volley Monza

Arbitri: Caretti Stefano, Zavater Marco (Cesare Stefano)

Domenica 12 febbraio 2023, ore 15.30

Pallavolo Padova – WithU Verona

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano

Domenica 12 febbraio 2023, ore 18.00

Valsa Group Modena – Gioiella Prisma Taranto

Domenica 12 febbraio 2023, ore 18.30

Itas Trentino – Sir Safety Susa Perugia

Gara Rinviata

Emma Villas Aubay Siena – Cucine Lube Civitanova