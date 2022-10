Volley, Juantorena: "Perugia è davanti a tutti, Verona la possibile sorpresa"

01-10-2022 21:29

Il 37enne Osmany Juantorena ha saluto il campionato italiano di pallavolo e si è accasato in Cina allo Shanghai, ma non esclude di ritornare: “Sono curioso di conoscere la cultura e il livello del torneo della Cina, se ai tempi andai in Turchia per motivi economici legati a Trento, adesso avevo un altro anno con Civitanova: sarà una Lube giovane e mi sostituirà il bulgaro Nikolov. Non chiudo le porte all’Italia, potrei tornare per i playoff o tra un anno, magari a Monza o Milano.. Mi mancherà tutto della Superlega, ma era il momento giusto per cambiare: magari mi pentirò, ma meglio provare adesso”.

Nel suo carniere, tra Trento e Civitanova, ci sono 6 scudetti e 5 Mondiali per Club: “I titoli più importanti a livello affettivo sono lo scudetto 2013, la Champions 2011 e il Mondiale per Club 2019” spiega alla Gazzetta dello Sport “La favorita del campionato è Perugia, per talento e panchina: Piacenza l’alternativa, Verona la possibile sorpresa”.

E il tema Nazionale non è ultimo: “L’Italia mi avrebbe sorpreso a podio, la vittoria è stata esaltante! Lavia il giocatore chiave”.