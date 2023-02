Volley, Kamil Rychlicki lascia Perugia?

Il giocatore da poco naturalizzato italiano potrebbe cambiare casacca

06-02-2023 14:46

Stando a Gazzetta dello sport, il giocatore Kamil Rychlicki potrebbe presto lasciare Perugia. Rychlicki, da poco naturalizzato italiano e nato in Lussemburgo non avrebbe trovato l’accordo per prolungare il suo sodalizio con la squadra di Andrea Anastasi.

Il giocatore dovrebbe rimanere in Italia andando a Trento, che dovrebbe invece cambiare allenatore e salutare anche Lavia. Perugia, invece, avrebbe già messo gli occhi e avrebbe anche un accordo con Wassim Ben Tara, che gioca in Polonia nel PSG Stal Nysa.

Intanto, la Sir continua il proprio campionato: nel weekend la 31esima vittoria contro Piacenza. Gli umbri hanno già vinto la regular season.