Volley, l'ennesima vittoria di Conegliano. Santarelli: "Soddisfatto"

Le venete si confermano ancora come le più forti sollevando la Coppa Italia

30-01-2023 09:13

La Prosecco Doc Imoco Conegliano che, dopo la rivoluzione estiva, si conferma ancora protagonista indiscussa della pallavolo italiana, vincendo la finale della 45^ Coppa Italia Frecciarossa.

Contento coach Daniele Santarelli: “Non è mai facile. La soddisfazione è enorme, sabato ero quasi arrabbiato, non ero contento della prestazione. Oggi (ieri, ndr) credo che abbiamo fatto una bella partita, siamo stati molto attenti in molti fondamentali. Abbiamo fatto molto meglio di ieri e ci siamo meritati questo trofeo giocando una bella pallavolo. Sono molto felice per tutti i tifosi che sono venuti, è una bella festa per tutti. Questa è la quarta Coppa Italia consecutiva e questo vuol dire che stiamo facendo un grande lavoro. Sono orgoglioso dello staff e della squadra”.