Volley, la Coppa Italia se la giocano Novara e Conegliano

Così come accaduto nella prima semifinale della Coppa Italia femminile (che si sta giocando a Rimini) anche nella seconda il pronostico è stato rispettato. La Igor Gorgonzola Novara passa per 3 set a 1 (25-21, 25-20, 20-25, 26-24), non senza fatica, contro Chieri.

Per la nona volta in quattro anni sarà ancora una volta sfida tra Novara e Conegliano che è la squadra da battere e che non perde da ben 55 partite con l’ultimo k.o che risale a dicembre 2019.

OMNISPORT | 13-03-2021 22:53