Volley, la Lube cerca il riscatto con Modena e Zaytsev suona la carica

07-01-2023 15:27

Dopo circa dieci giorno di stop riparte la Superlega. La Lube cerca il riscatto dopo la sconfitta contro Milano. Zaytsev suona la carica e da Gazzetta Dello Sport suona la carica.

“Questi giorni di festa non sono stati un granché perché abbiamo chiuso il 2022 con la sconfitta in Coppa Italia contro Milano che ci è costata le Final Four. Io dopo partitacce come queste preferisco sempre tornare in campo con l’idea di rifarmi immediatamente. Invece così la rabbia di ciascuno è un po’ montata, ma ho visto i ragazzi molto focalizzati in palestra in questi giorni. E conto che una partita come questa di Modena, bella intensa, ci permetta di riscattarci subito”.

E poi: “Mi aspetto una crescita. Che continuiamo a lavorare, visto che la società ha varato questo ringiovanimento per fare ripartire un ciclo vincente. E all’inizio di un nuovo percorso ci sono sempre insidie da affrontare, strade da prendere, stiamo cercando di farlo nel miglior modo possibile. A volte ci riesce, altre volte bisogna passare da qualche inciampo come con Milano”.

E sulla Nazionale: “Certamente mi ha scatenato una voglia di rivincita. Tutte cose che cerco di usare a mio favore per dare il massimo. Non è semplice, ma aggrapparsi a delusioni per ripartire è sempre stata una mia prerogativa che cerco di sfruttare”.