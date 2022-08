Volley, la Nazionale di Mazzanti torna al lavoro

07-08-2022 19:24

La nazionale femminile di Davide Mazzanti, dopo la recente vittoria della Volleyball Nations League torna al lavoro domani, lunedì 8 agosto al Centro Pavesi di Milano per iniziare il periodo di preparazione in vista del Mondiale 2022 che si disputerà in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre.

Il commissario tecnico ha convocato lo stesso gruppo di 14 atlete che sono scese in campo nelle Finali di Ankara: (Palleggiatrici) Alessia Orro e Ofelia Malinov; (Schiacciatrici) Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti e Alessia Gennari; (Opposti) Paola Egonu e Sylvia Nwakalor; (Centrali) Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sara Bonifacio; (Liberi) Monica De Gennaro e Eleonora Fersino. Il raduno si concluderà sabato 13 agosto, dopo l’allenamento del mattino.

Il calendario del torneo

12 SETTEMBRE

ITALIA – TURCHIA ORE 17:00

POLONIA -SERBIA ORE 20:00

13 SETTEMBRE

SERBIA – TURCHIA ORE 17:00

ITALIA – POLONIA ORE 20:00

15 SETTEMBRE

POLONIA – TURCHIA ORE 17:00

ITALIA – SERBIA ORE 20:00