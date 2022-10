Volley, la Supercoppa femminile si gioca a Firenze

19-10-2022 14:15

Nel corso della presentazione della nuova stagione della Lega Pallavolo Femminile serie A è è stata ufficializzata la sede della 27° Supercoppa Italiana: sarà Palazzo Wanny, la nuova casa del volley fiorentino, ad ospitare il big match che vedrà affrontarsi, ancora una volta la Prosecco Doc Imoco Conegliano, detentrice del trofeo, campione d’Italia e vincitrice di Coppa Italia, e l’Igor Gorgonzola Novara, finalista di coppa.

La Supercoppa si giocherà sabato 26 novembre, in una data non casuale, poiché fissata il giorno dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Saranno diverse le iniziative volte a sensibilizzare contro un problema troppo frequente.