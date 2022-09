Volley, Leal: "Rimasto in Italia grazie a Piacenza"

19-09-2022 17:48

È stato presentato oggi a Piacenza lo schiacciatore cubano Yoandy Leal, di nazionalità sportiva brasiliana, recente medaglia di bronzo al Mondiale, premiato come migliore nel ruo ruolo.

“Dopo quanto è successo lo scorso anno – ha sottolineato – volevo andare a giocare via dall’Italia ma poi Piacenza con la squadra che ha allestito mi ha fatto cambiare idea. Sono felice di essere in questa squadra che ha tutti i numeri per vincere, conosco già diversi compagni, qui sono sempre stato da avversario ma ora finalmente non sarò più avversario. Giocare con i tre schiacciatori? Sarà il coach a decidere ogni volta, per me l’importante è giocare e soprattutto giocare bene per la squadra”.