Volley, lotta allo scudetto: tutto pronto per la sfida tra Perugia e Lube

È il momento di fare sul serio. Domani alle 17,30 a Perugia va in scena gara uno dei play off scudetto tra Sir Safety Conad Perugia e Cucine Lube Civitanova, ultima squadra ad aver vinto lo scudetto (stagione 2018/19).

I marchigiani dalla loro hanno vinto 5 volte il tricolore su sei finali scudetti e arrivano all’atto finale della competizione per la quarta volta consecutiva mentre Perugia ha vinto un solo scudetto ed è alla terza finale di fila.

Per quanto riguarda i precedenti massimo equilibrio con 25 successi per i marchigiani e 24 per i Block Devils.

OMNISPORT | 13-04-2021 19:46