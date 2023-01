Volley, Lucarelli vuole tornare per la sua Piacenza: "Sto spingendo al massimo"

25-01-2023 15:52

Non è un bel momento per la Gas Sales Bluenergy Piacenza che deve fare a meno di Lucarelli e Leal, ancora fuori per infortunio.

Ricardo Lucarelli, ha parlato ieri sera a “Volley Piacenza #atuttogas” in onda su Telelibertà .

“Sto bene – ha spiegato – il problema adesso è riprendere il ritmo per stare in campo, sto spingendo al massimo per tornare e venerdì avrò una visita che mi dirà qualcosa in più, non vedo l’ora di giocare per poter aiutare i miei compagni. In questo periodo posso vedere da fuori che cosa si deve migliorare e secondo me bisogna aumentare il rendimento al servizio oltre alla gestione in alcune fasi d’attacco”.