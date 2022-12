Volley m., in campo i quarti di Coppa Italia

28-12-2022 09:23

Messa in archivio la 2a giornata di ritorno della Regular Season, sono in arrivo i botti di fine 2022 coi Quarti di Finale Del Monte Coppa Italia: in palio c’è l’accesso alla Final Four di Roma, in programma al Palazzo dello Sport di Roma il 25 e 26 febbraio. Mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre sono in calendario quattro imperdibili match.

Quarti di Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Mercoledì 28 dicembre 2022, ore 20.30

Valsa Group Modena – Itas Trentino

Giovedì 29 dicembre 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

WithU Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Sir Safety Susa Perugia – Top Volley Cisterna