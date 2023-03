Volley maschile – Playoff, al via gara2 con 4 sfide in contemporanea

Non c’è tempo per rifiatare, la superlega offre un menù ricco di mercoledì con gara2 in programma per quattro partite in scena allo stesso orario.

21-03-2023 12:04

Quattro match in programma valevoli come gara2 dei playoff di Superlega.

A Milano Perugia proverà a continuare la propria corsa senza intoppi: il primo atto è finito 3-0 per gli Umbri, ma i lombardi hanno le armi per pungere.

Sfida delicatissima tra Verona ed i campioni d’Italia in carica della Lube. Un po’ a sorpresa, ma forse complice anche lo stato emotivo post precoce eliminazione in Champions, la squadra di Civitanova ha pagato dazio in gara1 (3-0) e sanno di non avere molte altre chance per ribaltare la situazione al cospetto di un sestetto brillante e che ora ha il coltello dalla parte del manico.

La Itas Trentino domenica si è salvata al tie-break con Vero Volley Monza ma sa che non può più scherzare con il fuoco anche perché i brianzoli sono arrivati in forma in questo finale di stagione.

Infine Piacenza – Modena. Se il primo atto è stata una maratona (a vincere i modenesi per 3-2), non è detto che la battaglia non si ripeta in questa sfida dove può davvero succedere di tutto.