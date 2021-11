30-11-2021 12:36

Matey Kaziyski, se possibile entra ancora di più nella storia dell’Itas Trentino.

Il giocatore che il 2 dicembre farà con la sua squadra il debutto stagionale in Champions contro la Sir Sicoma Monini, raggiungerà le 346 presene. Un tragurado unico per il campione bulgaro: mai nessuno come lui nella storia del club.

Con la stagione in corso, con nove annate, è anche quello che ha giocato di più con la maglia di Trento e aver indossato 216 volte la fascia di capitano.

