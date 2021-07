Volley, Mazzanti ed Egonu: "Grande clima"

L’Italvolley ha brillato al debutto contro la Russia alle Olimpiadi di Tokyo. Così Paola Egonu: “L’esordio è stato bello, abbiamo dovuto rompere il ghiaccio al primo set, però poi è stato molto divertente e abbiamo potuto esprimere il nostro gioco”.

Così il ct Davide Mazzanti: “All’esordio non sai mai cosa aspettarti. C’era tanta emozione, credo che le partite del girone ci aiuteranno ad aumentare il ritmo. C’e’ un grande clima dal primo giorno che le ragazze sono entrate in collegiale. Tutto cio’ che hanno fatto lo hanno fatto in estrema liberta’ e questa e’ la cosa piu’ importante”.

OMNISPORT | 25-07-2021 12:33