Volley, Mazzanti: "Giochiamo per vincere il Mondiale"

23-09-2022 21:46

Domani la Nazionale femminile di pallavolo romperà il ghiaccio nel gurppo A, avversario il Camerun: “E’ una squadra che conosciamo poco. Hanno buone doti fisiche e la loro organizzazione di gioco è migliorata” spiega a Sky Sport Davide Mazzanti “Dovremo fare bene il nostro ritmo di gioco, specie tra battuta e attacco, e stare attenti ai loro tempi di attacco, perché hanno capacità di salto importanti e un modo di gestirli un po’ anomalo”.

Riusciranno le ragazze a bissare l’impresa dei ragazzi di De Giorgi? Il CT azzurro spera che il gruppo ricrei la magia dell’Italia maschile e ha questa consapevolezza: “Nel 2018 avevamo la speranza di giocarci qualcosa di importante, adesso c’è la volontà di lottare per il Mondiale. Le settimane di lavoro hanno lasciato buone sensazioni e ci aspetta un mese di emozioni: abbiamo la consapevolezza di essere efficaci in alcuni aspetti del gioco, questo è ancora più importante delle vittorie all’Europeo o in Nations League“.

Queste le altre gare del primo girone:

26 settembre: Italia-Porto Rico

27 settembre: Italia-Belgio

29 settembre: Italia-Kenya

2 ottobre: Italia-Olanda