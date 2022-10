Volley, Mazzanti: "La partita che mi aspettavo"

02-10-2022 19:15

Quinta vittoria su cinque partite per le Azzurre della pallavolo ai Mondiali di volley femminile. Il ct Davide Mazzanti ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni della Rai dopo il match contro l’Olanda: “Questa è la partita che chiude una fase e ne apre un’altra, ed è la partita che aspettavamo. Riuscire a dare ritmo è stato faticoso nelle prime gare, oggi invece siamo riusciti a fare qualcosa di diverso sia come approccio che come ritmo”.

“Non c’è niente di facile in un Mondiale – ha continuato l’allenatore delle campionesse del mondo -. Appena si abbassa il ritmo, come ci è capitato nel secondo set, è facile perdere spinta anche nelle cose che ti vengono meglio. Fatta eccezione per qualche occasione nel finale di secondo set, la nostra fase break è stata buona. Abbiamo fatto una buona partita di attenzione e di qualità”.

Fondamentale restare squadra: “Non possiamo prescindere dall’essere squadra. Credo che quando abbiamo perso il ritmo l’abbiamo fatto insieme, senza puntare il dito su nessuna. Durante il match è stato necessario cambiare delle cose in cambio-palla, ma siamo riusciti a farlo insieme”.