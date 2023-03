Volley, Milano a sorpresa batte Perugia in gara due dei playoff

Monza riapre la serie pareggiando i conti contro Trento

23-03-2023 16:14

Succede di tutto in gara due dei quarti dei play off scudetto. All’Allianz Cloud, l’Allianz Milano parte in vantaggio 2-0 sulla sir Safety Susa Perugia, si fa rimontare 2-2, ma nel tie break s’impone sugli umbri blindando così il successo di Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off. Decisivi i 18 punti di Ishikawa e i 22 dell’MVP Mergarejo, mentre tra i Block Devils, spiccano i 29 di Leon. Riesce l’impresa all’Allianz davanti al proprio pubblico e riporta così in parità la serie aspettando Gara 3 sul campo del Pala Barton domenica 26 marzo.

Verona, invece, è a un passo dall’acceso alle semifinali dopo aver battuto in gara due Civitanova così come Modena che come la passata giornata ha la meglio al quinto set contro Piacenza.

Monza invece riapre la serie battendo una Trentino con assenti Michieletto, Podrascanin e De Palma per virus gastrointestinale.

Gara 2 Quarti di Finale – Play Off SuperLega Credem Banca

Allianz Milano – Sir Safety Susa Perugia 3-2 (27-25, 25-21, 21-25, 18-25, 15-13)

WithU Verona – Cucine Lube Civitanova 3-2 (24-26, 25-20, 20-25, 25-23, 15-11)

Vero Volley Monza – Itas Trentino 3-1 (25-21, 25-16, 23-25, 25-18)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 2-3 (25-19, 21-25, 25-22, 21-25, 13-15)