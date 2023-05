Volley, Milano presenta Kaziyski: "Qui per il progetto"

Il giocatore, ex Trento arriva all'Allianz Milano

30-05-2023 08:44

Il primo vero rinforzo dell’Allianz Milano si chiama Matey Kaziyski, MVP dell’ultimo campionato di Superlega, Campione d’Italia con Trento .

Lo schiacciatore ha firmato un contratto biennale garantendo che per i prossimi due anni riuscirà a tenere fisicamente.

“Sono pronto a prendermi le responsabilità che il coach e la società mi daranno – ha spiegato – Ho firmato un contratto di due anni, perché sento che fisicamente posso tenere altri due anni a questo livello. Mi sento ancora giovane e in gamba – ha sorriso lo schiacciatore – Voglio fare parte del presente e del futuro di Milano”.

A livello di ruolo, Kaziyski prima e poi il DS dell’Allianz Milano, Fabio Lini, hanno spiegato che secondo quanto condiviso con il coach Piazza, Matey verrà impiegato come “posto quattro”.

Come opposto, al posto di Jean Patry ormai in partenza arriverà invece il croato Petar Dirlic. Confermati, come hanno spiegato dal club i tre centrali. Mancano da definire alcuni nuovi innesti dal quarto schiacciatore al secondo del palleggiatore Paolo Porro.