Volley, Milano sfida da dentro o fuori contro Egonu e il Vakifbank

Domani sera alle 20.00 le lombarde si giocano l'accesso alla semifinale della Champions

20-03-2023 15:45

Donani sera Vero Volley Milan torna in campo in CEV Champions League 2023 per la gara di ritorno dei Quarti di Finale alle ore 20.00, tra le mura amiche dell’Allianz Cloud di Milano.

Le lombarde incontrano nuovamente il VakifBank Istanbul, a meno di una settimana dalla sfida di andata persa 3-0 in Turchia, nel match decisivo per il passaggio in semifinale.

Per provare a raggiungere, per la prima volta nella sua storia, il penultimo atto della massima competizione continentale per club, Milano deve vincere 3-0 o 3-1 per poi giocarsi tutte le sue carte nel decisivo golden-set (vince chi arriva primo a 15). Sarà quindi una sfida davvero ostica per la formazione guidata da Marco Gaspari, reduce comunque da una netta e incoraggiante vittoria per 3-0 in casa contro Cuneo sabato sera.

Così coach Gaspari ha presentato il match: “Dopo l’importante vittoria contro Cuneo in campionato si riparte in CEV Champions League cercando di rovesciare il risultato negativo dell’andata. Sappiamo che il VakifBank è abituato a giocare certe partite, ma noi vogliamo e dobbiamo fare una grande prestazione davanti al nostro pubblico. Cosa servirà? Innanzitutto non sciupare le occasioni, soprattutto nelle fasi di punto a punto e poi battere forte. Al di là di Gabi ed Egonu, se Istanbul non la metti in difficoltà in ricezione, anche un attaccante come Bajema, che all’andata ha chiuso con l’80% di percentuale, diventa poi un problema. Dobbiamo mantenere lucidità nella fase cambio-palla, avere pazienza ed essere determinati nella fase break. Difendere tanto sarà poi fondamentale, altrimenti diventa dura”