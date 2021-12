Volley, Modena mette l'ottava

09-12-2021 16:24

Mentre la Lube e Trento sono impegate nel Mondiale per Club, ieri, 8 dicembre, si è giocata l’undicesima giornata di Superlega. Bene la Leo Shoes Modena che infligge un netto 3 a 0 a Milano e centra la quinta vittoria di fila un Supelega.

Vince anche Taranto in casa contro Cisterna e si risoleva la Kioene Paova di Mister Cuttini dopo il k.o del weekend contro la Powervolley. Nessun problema nemmeno per Perugia che fuoricasa si impone contro Piacenza per 3 set a 0

Risultati 11a Giornata di SuperLega

Gioiella Prisma Taranto – Top Volley Cisterna 3-1 (26-28, 25-22, 29-27, 27-25)

Kioene Padova – Verona Volley 3-0 (25-21, 25-16, 25-21)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Safety Conad Perugia 0-3 (21-25, 22-25, 14-25)

Leo Shoes PerkinElmer Modena-Allianz Milano 3-0 (25-17, 25-20, 25-15)

