Volley, Monza cerca l'ennesima impresa contro la Lube

Il calendario di Supervolley propone due anticipi dell’11° turno di Regular Season, modifica legata agli impegni europei di Monza e al pass Mondiale di Trento.

Dopo la prima vittoria della storia contro i cucinieri e la prima Finale di Del Monte Supercoppa, è arrivato anche un inedito primato in classifica per la Vero Volley Monza, che oggi alle 20.30 sul proprio campo, sfiderà di nuovo la Cucine Lube Civitanova a meno di 20 giorni dalla Semifinale vinta all’Eurosuole Forum. Sfida importante per i brianzoli primi per la prima volta nella loro storia. La Lube è invece reduce dalla vittoria sofferta contro la Powervolley Milano.

Dopo lo stop in tre set nel derby, la Consar RCM Ravenna ha uvoglia di riscatto per aver vanificato il buon lavoro contro Modena con qualche leggerezza di troppo in ricezione e con la rimonta incassata nel finale del terzo set. Questa sera, alle 20.30, sarà sfida a un’Itas Trentino in emergenza, priva dell’indisponibile Michieletto e reduce dalle sconfitte contro Padova in casa e contro Perugia al PalaBarton.

