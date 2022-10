Volley, Monza corre ai ripari e acquista Jan Zimmermann

18-10-2022 12:55

La Vero Volley Monza ha annunciato oggi il regista tedesco Jan Zimmermann come nuovo giocatore per la stagione 2022-2023.

Il palleggiatore della Germania classe ’93, che ritrova il suo compagno di nazionale Georg Grozer, va a rinforzare il reparto insieme a Petar Visic e Fernando Kreling, impegnato nel percorso di rieducazione dall’infortunio subito.

Un acquisto necessario visto le difficoltà del club ancora fermo a quota zero punti in classifica.

“Ho scelto Monza perché è un grande Club, molto importante in Italia e poi perché in SuperLega, prima con Perugia e poi con Padova, mi sono sempre trovato benissimo – ha detto il giocatore. – Della squadra conosco Grozer, mio compagno di nazionale con la Germania che sono felice di ritrovare. Le prime tre partite non sono andate bene, però proverò a portare un po’ di energia e di ritmo nel gioco. La prima sfida che giocherò con questi colori sarà contro Civitanova, un match di grande difficoltà sulla carta, contro una squadra che punta la titolo e che affronteremo con la voglia di mettere in difficoltà. Sappiamo anche che non abbiamo nulla da perdere, quindi può essere la partita giusta per iniziare”.