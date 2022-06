Volley Nations League: l'Italia batte anche l'Argentina

12-06-2022 23:12

Dopo aver travolto stanotte i padroni di casa del Canada per 3-0, l’Italia maschile, priva del ct Fefé De Giorgi, positivo al Covid-19, batte anche l’Argentina per 3-1 chiudendo la fase di Ottawa della Volleyball Nations League 2022 con tre vittorie e una sconfitta. 25-20 25-21 16-25 30-28 i parziali a favore degli azzurri che ora si trasferiscono per la seconda fase della competizione a Quezon City, nelle Filippine, dove il 22 giugno saranno impegnati con la Germania, il 24 col Giappone, il 25 con la Slovenia e il 26 con la Cina.