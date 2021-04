Volley, nei quarti di finale in Gara 2 Chieri si impone su Monza

I quarti di finale tra la Reale Mutua Fenera Chieri e la Saugella Monza si decideranno a Gara 3. Dopo la vittoria in Gara uno, a sorpresa le monzesi si arrendono in 5 set a Chieri che si impone per 25-23, 19-25, 25-20, 17-25, 15-11.

Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli hanno portato a casa una battaglia e superato le monzesi dopo essere state sotto nel quinto per 4 a 0. Chi vincerà andrà a sfidare la Igor Gorgonzola Novara già qualificata per le semifinali e reduce dalla delusione della semifinale di Champions League persa con la Imoco Conegliano in finale di Coppa e in semifinale di playoff (dopo aver battuto Firenze)

OMNISPORT | 01-04-2021 21:11