Volley, non ingrana la maschile alla VNL: altro k.o con la Serbia

Non è partita nel migliore dei modi l’esperienza degli azzurri all VNL di Rimini.

La nazionale maschile, ieri sera, ha incassato un altro k.o con la Serbia per 3 set a 1 con qualche segno di migliramento per un percorso che per ora però vede la formazione di “casa” a 0 punti.

La formazione italiana sta pagando l’inesperienza di un gruppo giovane con molti giocatori alla prima esperienza.

L’Italia tornerà in campo il 3 giugno contro la Bulgaria (ore 19.30) per la prima gara del secondo turno

A fine partita il commento di Giulio Pinali: “Per noi è stata una partita importante. Ovviamente non siamo soddisfatti del risultato, ma siamo contenti di aver giocato punto a punto contro di loro che sono una formazione davvero molto forte. Credo che disputare una gara come questa era importante per lo spirito di squadra. Sapevamo che avremmo faticato all’inizio, ma sappiamo anche sarà importante migliorarci per fare bene nelle prossime partite. Ora cercheremo di sfruttare al meglio questi giorni in cui non giocheremo per lavorare su ciò che non ha funzionato in queste prime tre partite”.

OMNISPORT | 31-05-2021 12:13