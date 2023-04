Volley, Pasquetta in campo per le semifinali

Mancano da determinare le altre due semifinaliste dei play off

09-04-2023 13:29

Dopo l’Itas Trentino, nella giornata di ieri, la Cucine Lube Civitanova ha guadagnato l’accesso alle semifinali dei play off scudetto. Nella giornata di domani, però, altri due match che determineranno le altre semifinaliste.

Nel giorno di Pasquetta spazio alla bella tra Sir Safety Susa Perugia, squadra che ha dominato in lungo in largo la Regular Season conquistando anche il titolo iridato e la Del Monte Supercoppa SuperLega, e l’Allianz Milano, team che dopo aver centrato per il secondo anno di fila l’accesso alla F4 di Coppa Italia è entrata nella griglia Play Off come ottava testa di serie, ritrovandosi abbinata con la rivale più scomoda sulla carta, ma ora scossa dall’eliminazione in Semifinale di Champions League. Se in Gara 1 i Block Devils hanno avuto vita facile tra le mura amiche, i problemi sono iniziati dal secondo round, vinto in Lombardia dai meneghini al tie break. Il terzo atto ha visto gli umbri vacillare in casa per poi vincere in rimonta. Anche il quarto confronto ha regalato emozioni forti, con gli ambrosiani letali al fotofinish. Al PalaBarton i favori dei pronostici sorridono ai campioni del mondo, ma Yuki Ishikawa e compagni vendono sempre cara la pelle e amano sorprendere le big.

Come ogni derby che si rispetti, non è mai detta l’ultima parola nella sfida della via Emilia tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza, con epilogo in programma alle 18.00 del lunedì di Pasquetta al PalaPanini. La formazione di casa, che in settimana ha alzato al cielo la CEV Cup al Golden Set in Belgio, vuole sfruttare il fattore campo per chiudere una serie iniziata con due vittorie sudatissime al tie break, frutto di forza mentale e concretezza. Una marcia poi uscita dai binari per il ritorno in gioco di Piacenza. La Gas Sales ha inflitto due 3-0 pesanti con tanta qualità nel gioco sia nel Tempio modenese che nel faccia a faccia del PalaBancaSport. Gli ospiti viaggiano con il vento a favore, ma la formazione modenese sul proprio campo è capace di compiere qualsiasi impresa grazie alla spinta del muro giallo sugli spalti.

Gara 5 Quarti di Finale – Play Off SuperLega Credem Banca

Lunedì 10 aprile 2023, ore 18.00

Sir Safety Susa Perugia – Allianz Milano

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza