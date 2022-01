Volley, Perugia e Padova per un posto in Final 4 di Coppa Italia

18-01-2022 16:13

La Sir Safety Conad Perugia e la Kioene Padova si giocano l’ultimo match dei quarti di Coppa Italia. In palio un pass per le Final Four del weekend del 5 e 6 marzo. Già qualificate, Trento, Milano e Piacenza che aspetta la vincente di questo match.

Domani sera, alle 20.30 a Perugia sarà sfida tra la prima e l’ottava alla fine del girone d’andata di Superlega.

Venti i precedenti tra le due formazioni con diciassette successi di Perugia e tre vittorie di Padova. L’ultimo confronto il 28 novembre 2021 per il match di andata della Superlega 21-22 con vittoria di Perugia in quattro set

OMNISPORT