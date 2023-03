Volley, Perugia si prepara alle Semifinali CEV Champions League 2023

L'unica formazione italiana rimasta in Champions

29-03-2023 14:09

La Sir Sicoma Monini Perugia, unica formazione di Superlega rimasta in corsa in CEV Champions League 2023, si prepara alle Semifinali, dove è attesa dal doppio confronto coi due volte Campioni d’Europa del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle.

Reduci dalla vittoria di domenica contro l’Allianz Milano in Gara 3 dei Quarti di Finale, i bianconeri della Sir Sicoma Monini Perugia sono in Polonia per l’andata delle semifinali di Champions League. Nel pomeriggio e domattina i ragazzi del presidente Sirci svolgeranno le consuete rifiniture pregara nel palasport Azoty Kędzierzyn-Koźle, sede di gioco, quest sera invece alle ore 20.30.

Di fronte ai Block Devils il Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, vincitore delle ultime due Finals di CEV Champions League e formazione capace di eliminare nei Quarti di Finale al Golden Set la Trentino Itas.

Dall’altra parte del tabellone ci saranno Jastrzebski Wegiel (che ha eliminato il VfB Friedrichshafen nei Quarti con un doppio 3-0) e l’Halkbank Ankara, formazione che ha estromesso la Cucine Lube Civitanova al Golden Set. In palio un posto nelle Super Finals in programma a Torino sabato 20 maggio al Pala Alpitour. Le Semifinali di ritorno vedranno Perugia ospitare i polacchi al PalaBarton giovedì 6 aprile, mentre l’altra Semifinale si giocherà mercoledì 5.

CEV Champions League 2023 – Semi Finals, Home Matches

Mercoledì 29 marzo 2023, ore 20.30

Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL) – Sir Sicoma Monini Perugia

Arbitri: Ivaylo Ivanov, Koen Luts

Diretta Eurosport 2 e discovery+

Telecronaca di Gianmario Bonzi e Rachele Sangiuliano

Mercoledì 29 marzo 2023, ore 18.00

Halkbank Ankara (TUR) – Jastrzebski Wegiel (POL)

CEV Champions League 2023 – Semi Finals, Away Matches

Giovedì 6 aprile 2023, ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia – Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL)

Mercoledì 5 aprile 2023, ore 20.30

Jastrzebski Wegiel (POL) – Halkbank Ankara (TUR)