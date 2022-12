Volley Piacenza, esonerato Bernardi

31-12-2022 14:21

Tanto tuonò che, alla fine, l’esonero è arrivato. Lorenzo Bernardi non è più l’allenatore del Volley Piacenza.

Il tecnico trentino è stato sollevato dall’incarico il 31 dicembre, all’indomani della vittoria su Verona valsa la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. Fatale il clima di tensione che si era creato tra staff tecnico e società dopo la sconfitta interna per 3-0 nel derby contro Modena a San Silvestro.

“Ringraziando coach Lorenzo Bernardi per il lavoro svolto e per la professionalità mostrata in queste due stagioni e mezzo alla guida della squadra, la società fa il più sincero augurio professionale per il futuro” si legge nel comunicato della società.

Sulla panchina degli emiliani, che torneranno in campo l’8 gennaio per affrontare Trentino, è stata per il momento affidadta all’ex vice di Bernardi, Massimo Botti, con Matteo De Cecco in qualità di secondo allenatore.

Per colui che è stato eletto nel 2001 miglior giocatore del secolo si conclude quindi senza trofei il biennio trascorso alla guida di Piacenza, iniziato nel 2020 subentrando ad Andrea Gardini, compagno di squadra di Bernardi nell’Italia Generazione di Fenomeni di Julio Velasco.