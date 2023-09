Volley, Italia-Repubblica Ceca: date, orari e dove vederla in tv e in streaming

Gli azzurri di Fefè De Giorigi sono pronti all'esordio contro la Repubblica Ceca nel primo match per la qualificazione alle Olimpiadi: il programma

29-09-2023 12:36

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

L’Italvolley è pronta a mettersi alle spalle la delusione della finale dell’Europeo contro la Polonia e ripartire subito con un altro obiettivo: la qualificazione alle Olimpiadi del 2024 a Parigi. Il primo ostacolo da superare è la Repubblica Ceca, che gli azzurri affronteranno a Rio de Janeiro in Brasile. Il primo degli appuntamenti per i ragazzi di Fefè De Giorgi, che partiranno con i favori del pronostico. Ma in campo nulla è scontato e servirà una vittoria per iniziare al meglio il torneo e giocare con più tranquillità le prossime sfide, per conquistare uno dei due pass.

Verso la Repubblica Ceca, De Giorgi conferma il blocco Europeo

Il ct dell’Italvolley ha deciso di premiare il gruppo che ha fatto bene all’Europeo. Si ripartirà dai pilasti di questa squadra: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Gianluca Galassi, il libero Fabio Balaso. Una sola defezione, l’assenza di Roberto Russo.

La caviglia infortunata contro l’Olanda nel quarto di finale del recente campionato europeo è ancora un po’ malconcia e Fefè De Giorgi ha preferito evitare di prendere ulteriori rischi, nonostante il giocatore si sia allenato parzialmente in gruppo. Al suo posto è stato convocato Lorenzo Cortesia.

Il programma e il calendario dell’Italia

L’Italia è stata inserita nella pool A insieme a Iran, Cuba, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca, Qatar e ai padroni di casa del Brasile. Gli azzurri esordiranno contro la Repubblica Ceca sabato 30 settembre alle 18.30 (ore italiane). A seguire i ragazzi di De Giorgi sfideranno tutte le altre nazionali, in partite tutte ravvicinate e che termineranno l’8 ottobre. Le prime due di ogni pool staccheranno il pass per le Olimpiadi. Qui il calendario completo:

Italia-Repubblica Ceca sabato 30 settembre ore 18.30

Italia-Qatar domenica 1 ottobre ore 22.00

Italia-Ucraina martedì 3 ottobre ore 22.30

Italia-Germania mercoledì 4 ottobre ore 18.30

Italia-Iran venerdì 6 ottobre ore 18.30

Italia-Cuba sabato 7 ottobre ore 18.30

Brasile-Italia domenica 8 ottobre ore 15.00

Dove vedere Italia-Repubblica Ceca: diretta tv e streaming

La partita tra Italia-Repubblica Ceca, valida per il preolimpico di volley maschile, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). Sarà possibile seguirla anche in streaming su Sky Go, NOW e Volleyball World Tv. Non si potrà seguire l’evento gratis e in chiaro sul digitale terrestre.