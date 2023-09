Volley femminile, Italia aggrappata al ranking per andare alle Olimpiadi: la situazione

Dopo aver fallito l'accesso diretto ai Giochi, l'Italia di Volley femminile è chiamata a difendere il piazzamento nel ranking, decisivo ai fini della qualificazione.

25-09-2023 13:44

Missione fallita. Senza Paola Egonu e le altre big messe da parte per le frizioni col Ct Davide Mazzanti (da Monica De Gennaro, il miglior libero al mondo, all’ex capitano Cristina Chirichella, passando per Caterina Bosetti), o costrette a rinunciare per infortunio (Alessia Orro) l’Italia non è riuscita a qualificarsi alle Olimpiadi. Sarebbe bastato un secondo posto al Preolimpico di Lodz, le azzurre invece hanno chiuso in terza posizione alle spalle di Stati Uniti e Polonia. E adesso? Bisogna aggrapparsi al ranking. Vediamo qual è la situazione e cosa occorre alla nazionale italiana per prendere parte al torneo olimpico di Parigi 2024.

Il regolamento per la qualificazione alle Olimpiadi

Il regolamento della Fivb, la federazione internazionale, prevede che, per stabilire le altre cinque qualificate ai Giochi, sia preso in considerazione il ranking alla fine della fase eliminatoria della prossima Volleyball Nations League. Dodici partite in tutto, in campo sedici nazionali tra cui quella azzurra. Al termine della regular season, in programma tra maggio e giugno 2024, le cinque nazionali non qualificate attraverso i tre tornei Preolimpici (più la Francia, padrona di casa) col ranking più alto saranno ammesse a Parigi. Con due posti riservati, però, alla miglior nazionale asiatica e alla miglior nazionale africana, in nome della rappresentatività olimpica.

Parigi 2024: Azzurre prime tra le non qualificate

Al momento la situazione, che non cambierà più fino alla prossima primavera, vede le azzurre in quinta posizione alle spalle di Turchia, Stati Uniti, Brasile e Serbia, tutte già qualificate. Tra quelle che seguono le azzurre in classifica ci sono Polonia e Repubblica Dominicana, già qualificate, mentre incombono Cina e Giappone, in corsa sia attraverso la graduatoria “normale”, sia attraverso la corsia per la miglior selezione asiatica. Un capitolo particolare riguarda il Kenya, che occupa la 21ma posizione ma che, di fatto, ha il posto assicurato a Parigi: non ci sono altre nazionali africane che possano rubarle il posto.

Volley femminile: il ranking Fivb aggiornato a oggi

Questo il Ranking Fivb aggiornato a oggi:

Turchia 397.46 qualificata Stati Uniti 358.62 qualificata Brasile 352.55 qualificata Serbia 350.86 qualificata Italia 338.97 Cina 329.65 Polonia 327.89 qualificata Rep. Dominicana 308.86 qualificata Giappone 305.09 Olanda 287.94 Canada 265.66 Germania 228.36 Thailandia 222.00

A conti fatti, dunque, l’Italia ha un margine piuttosto rassicurante sul Canada (73.31 punti), al momento la prima non qualificata attraverso il ranking. Alla Volleyball Nations League bisognerà però evitare tonfi soprattutto contro le nazionali non di primo piano, per evitare pericolosi scivoloni. E bisognerà affrontare questa competizione con un gruppo valido e di sicuro affidamento, senza la possibilità di fare esperimenti o di valutare forze nuove.

Tre Ct italiani già qualificati: che smacco per Mazzanti

Intanto alle Olimpiadi sono già tre i Ct italiani qualificati. Daniele Santarelli ha rispettato il pronostico e ha portato la Turchia ai Giochi, Turchia con cui ha vinto l’ultimo titolo europeo eliminando in semifinale proprio l’Italia. Giovanni Guidetti si è qualificato con la sua Serbia, mentre Stefano Lavarini ha portato a Parigi la Polonia a scapito delle azzurre. L’ennesimo smacco per Davide Mazzanti, Ct della nazionale azzurra la cui posizione sarà presa in esame dalla Federvolley a novembre.