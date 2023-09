Volley femminile, l’Italia fa i conti con il fallimento Preolimpico: Mazzanti al passo d'addio

L’Italia viene sconfitta 3-1 dalla Polonia e fallisce l’appuntamento mancando il pass per le Olimpiadi a Parigi 2024, Mazzanti sembra vicino all’addio: “Vengo giudicato per i risultati”

25-09-2023 07:30

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

L’Italia fallisce l’appuntamento. Poche scuse e pochi alibi in questo momento: le azzurre hanno perso la gara chiave contro la Polonia e non sono riuscite a centrare l’obiettivo che si erano prefissate al Preolimpico. La strada per Parigi 2024 non è ancora sbarrata visto che per l’Italia c’è la possibilità di entrare in tabellone grazie al ranking ma ora è il momento di giudicare quanto visto sul campo.

Mazzanti: “Vengo giudicato per i risultati”

Dopo la sconfitta con la Polonia, l’espressione di Davide Mazzanti è quella che segue una sconfitta, il mancato raggiungimento di un traguardo ma forse anche quella che precede un addio, quello dalla Nazionale.

Ripenso alla Nations League costellata da problemi fisici. E’ stata un’estate intensa e bella nel percorso ma povera nei risultati perché nonostante tutto Nations League, Europei e Preolimpico non hanno dato i frutti sperati. Il mio lavoro viene giudicato in base ai risultati e faccio fatica a valutare la stagione perché la ricchezza di quello che abbiamo fatto si va a scontrare contro i pochi risultati.

Italia, con la Polonia male nei momenti chiave

La gara con la Polonia ha rispecchiato l’andamento di questa estate, il talento c’è, anche se in questa nazionale mancano dei nomi importanti. Ma manca soprattutto la capacità di andare a prendersi quelle cose che sono un po’ più lontane, giusto un palmo fuori portata.

Dopo aver vinto il primo set contro la Polonia, squadra sicuramente di livello, le azzurre hanno avuto il proprio destino tra le mani sia nel secondo che nel terzo set, ma in entrambi i casi non sono riuscite a fare quel passo in più e al quarto è arrivata la mazzata decisiva.

Abbiamo sprecato qualcosa sempre nei finali di set, perdendo lucidità nei momenti chiave. Loro in quelle situazioni non hanno sbagliato mentre noi non siamo state prescisse ed alla fine sono state loro a conquistare il pass per Parigi.

Parigi 2024: ora decide il ranking

Oltre alla Francia padrona di casa, a Parigi ci saranno Turchia, Brasile, Serbia, Repubblica Dominicana, Usa e Polonia che si sono qualificata nei vari tornei preolimpici. Restano in palio altri cinque posti che verranno determinati attraverso il ranking della Federazione internazionale della pallavolo al termine della Nations League 2024 in programma tra maggio e giugno.

L’Italia arriverà alla manifestazione con la quinta posizione nel ranking ma le prime 4 sono tutte già qualificate. Alle sue spalle la Cina (che potrebbe accedere come rappresentante dell’Asia), la Polonia e la Repubblica Dominicana (qualificate), e poi Giappone, Olanda, Canada e Germania. Per le azzurre non dovrebbe essere impresa titanica riuscire a qualificarsi ma in Nations League sarà vietato sbagliare.

Mazzanti: il futuro in azzurro è già segnato?

La sensazione nel mondo della pallavolo italiano è che per Mazzanti il preolimpico rappresentava l’esame finale. Il caso Egonu è stato assorbito mettendo davanti la volontà di strappare un pass per le Olimpiadi, e anche gli eventuali errori del tecnico e le sue scelte sul gruppo e lo spogliatoio, accantonate almeno per un momento.

Ma con il fallimento di Lodz, arriverà sicuramente anche una presa di posizione nei confronti di Mazzanti che difficilmente sarà alla guida dell’Italia del volley femminile alla prossima Nations League e che già nei prossimi giorni potrebbe fare un passo indietro.