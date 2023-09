Volley femminile, Piccinini: appello in diretta sul caso Egonu-Mazzanti durante la partita dell'Italia

Appello in diretta di Francesca Piccinini durante Italia-Thailandia al Preolimpico di Lodz: l'invito a Egonu e a Mazzanti a parlarsi e a fare la pace.

20-09-2023 17:51

Gli Europei di volley femminile si sono chiusi lo scorso 3 settembre, da allora le strade di Paola Egonu e della Nazionale italiana si sono separate. Le Azzurre, guidate dal Ct Davide Mazzanti, stanno disputando il torneo di qualificazione al torneo olimpico. Paoletta, invece, è in Italia. Una decisione condivisa, un “periodo di riposo” per la nuova giocatrice della Vero Volley Milano, come scritto testualmente in un comunicato della Federazione diventato suo malgrado celeberrimo. In realtà, una frattura ancora aperta, che però non è detto non si possa rimarginare.

Egonu o Mazzanti? La posizione – confermata – di Piccinini

Chi si è sempre schierata a favore del buon senso è Francesca Piccinini. Già subito dopo la conclusione dell’avventura continentale delle Azzurre, l’ex volto e icona dell’Italia del Volley in rosa si era espressa a favore di una riconciliazione e, soprattutto, aveva speso belle parole per Paola Egonu. E non era stata l’unica. Adesso, dai microfoni di Sky, ha fatto di più: ha lanciato un vero e proprio appello in diretta, durante il match tra Italia e Thailandia al Preolimpico di Lodz.

L’appello di Piccinini nel corso di Italia-Thailandia

Cosa ha detto Piccinini in sede di commento del match, vinto 3-0 dall’Italia sulla selezione asiatica? Questo:

“Alle Olimpiadi dobbiamo andare con le migliori. Da parte mia auspico una pace, come in tutte le cose bisognerà parlarsi. È così che si possono sistemare le cose”.

Insomma, nessun nome e nessun riferimento specifico ma è più che intuibile il significato del messaggio di pace lanciato dall’ex schiacciatrice. Va bene giocare il Preolimpico con Antropova e Nwakalor, ma ai Giochi si faccia in modo di andare con Egonu. Come? Attraverso il dialogo.

Intanto l’Italia di Mazzanti ha calato il poker al Preolimpico

Intanto senza Egonu l’Italia ha portato a casa quattro successi su quattro al Preolimpico in Polonia. Dopo la Thailandia, ha superato in mattinata senza troppi problemi la Colombia. Ma le sfide vere, quelle che decideranno la qualificazione, arriveranno tra venerdì e domenica: Stati Uniti, Germania e Polonia. Bisognerà entrare tra le prime due per strappare il pass per i Giochi. Dove Piccinini, e tutti gli appassionati italiani di pallavolo, sperano di vedere l’Italia con Egonu.