Europei Italia Volley, Egonu o Mazzanti? Piccinini si schiera: l'affondo dell'ex campionessa

Francesca Piccinini dice la sua sulla querelle che sta arroventando l'Italia del Volley: tra Egonu e Mazzanti l'ex bandiera della nazionale si schiera senza esitazioni.

05-09-2023 15:03

Dovevano essere gli Europei del nuovo corso, l’Italia del Volley femminile è uscita invece dilaniata dalla kermesse continentale chiusa con un malinconico quarto posto dopo il ko contro l’Olanda nella finalina per il bronzo. Polemiche, accuse e veleni hanno fatto da contorno alla chiusura della spedizione azzurra a Bruxelles, con Paola Egonu che ha annunciato l’intenzione – concordata con Ct e Federvolley – di non prendere parte al Preolimpico e il Ct Mazzanti che ha candidamente ammesso di non aver più la squadra in pugno.

Volley, Italia: Mazzanti vs Egonu, De Gennaro e le altre

Proprio Egonu e Mazzanti sembrano essere collocati ormai agli antipodi. In mezzo una federazione che ha scelto il silenzio e, sullo sfondo, altre escluse eccellenti. Monica De Gennaro, il miglior libero al mondo, nonché moglie del Ct della Turchia campione d’Europa, Daniele Santarelli; Caterina Bosetti, attaccante formidabile; Cristina Chirichella, ex capitano e anima del gruppo. Tutte accantonate in nome di un ricambio generazionale poco plausibile (a un anno dall’Olimpiade?) e coi risultati che hanno inesorabilmente bocciato la “nuova” Italia.

Caos Italvolley: le parole di Francesca Piccinini

Da che parte si schiera Francesca Piccinini? L’ex campionessa, per anni volto e bandiera dell’Italvolley in rosa, ha seguito con passione e partecipazione le azzurre nel corso dell’avventura europea. Voce di Sky, ha affidato all’Ansa la sua presa di posizione sulla questione. Dichiarazioni forti e nette, le sue. Tra Egonu, le escluse e Mazzanti, la Piccinini non ha dubbi: “Il risultato di questo Europeo è molto deludente, non rende giustizia alla nostra nazionale e obbliga a rivedere delle scelte tecniche che si sono rilevate fallimentari”.

Piccinini sta con Egonu: “Ha avuto una bella pazienza”

Eloquenti le parole su Mazzanti: “Non voglio dire che ha sbagliato a non schierare titolare Paola Egonu o le convocazioni, lasciando a casa Monica De Gennaro, Caterina Bosetti e Cristina Chirichella, ma è un fatto tecnico che in questo Europeo siamo stati in difficoltà. Se Egonu dovesse rinunciare al preolimpico, non mi sorprenderei. Se fossi al suo posto non so se mi rimetterei in discussione. Ha avuto una bella pazienza… Anzi mi devo complimentare con lei che si è fatta trovare sempre pronta e ha dato il suo aiuto alla squadra”.