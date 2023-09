Volley, Italia: Mazzanti, il web chiede esonero immediato dopo ko con l'Olanda

Delusione per il quarto posto delle azzurre agli Europei, i problemi del ct col gruppo, la gestione della Egonu e le scelte non condivise dai tifosi

E’ la resa dei conti per l’Italvolley donne dopo la sconfitta nella finalina per il terzo posto ai campionati Europei. Brutta, bruttissima la sconfitta contro l’Olanda che lascia le azzurre a bocca asciutta dopo una prima parte di torneo che aveva illuso tutti. Nel mirino, a meno di due settimane dalle qualificazioni per le Olimpiadi, ora c’è il ct Mazzanti.

Italvolley, nuova delusione dopo i Mondiali

L’Europeo vinto due anni fa è già un ricordo, è il terzo flop dell’Italvolley femminile dopo Olimpiadi 2021 e Mondiali 2022. Per il ct , che ieri ha ammesso di non avere più in mano la squadra, è l’ora del processo. L’allenatore, che aveva già fatto scelte discutibili in partenza, è apparso come il capitano di un equipaggio ammutinato.

Mazzanti paga il caso Egonu

La mazzata finale è stata la gestione di Paola Egonu: un rapporto difficile tra i due e il finale è stato disastroso con la stella azzurra prima esclusa e poi ripescata ma col magone.

I tifosi sul web chiedono la testa di Mazzanti

Sui social è baraonda. I tifosi sono infuriati contro il ct: “Si dimetta e con lui tutti quelli che stanno rovinando la nazionale”, oppure: “Quando cambi un gruppo dopo tanti anni, e metti in panchina la più forte , le ragazze si sentono perse.. è una cosa che si vede anche nei club in campionato” e anche: “Federvolley, è ora di mandarvi a casa tutti, dal presidente in giù, chiunque abbia permesso a Mazzanti di disintegrare la squadra e farci perdere il podio. Giù le mani dalle ragazze”

C’è chi scrive: “Diciamolo chiaramente colui che ha dato tanto alla Nazionale è stato il secondo di Mazzanti e si chiama Giulio Bregoli che oltretutto ha ottenuto ottimi risultati pure coi club. La Federazione 2anni fa l’ha mandato via… Spero lo riprenda come capo allenatore” e anche: “Tra 12 giorni inizieranno le partite per la qualifica alle Olimpiadi, se non si prendono dei provvedimenti immediati, sarà una disfatta totale”

Il web è scatenato: “Mazzanti e la federazione non si vergognano neanche un po’? Pensano di continuare ad andare avanti come se nulla fosse successo? Mah” e poi: “Un tacchino arrosto avrebbe gestito sicuramente meglio i cambi della nazionale volley femminile rispetto al tizio seduto in panchina. Semplicemente disastroso” e infine: “Paola entrava in campo senza un sorriso, senza la sua solita grinta. Relegata alla panchina e poi fatta entrare solo per recuperare e nelle ultime due portava il peso di tutto sulle spalle. La più forte del mondo con lo spirito a pezzi. Assurdo”.