Volley, Italia: De Giorgi ha scelto i 14 Azzurri per il Preolimpico in Brasile

Ufficiali le scelte del Ct Fefé De Giorgi per la prossima sfida dell'Italia del Volley: la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, da centrare a Rio.

19-09-2023 19:43

Vinto l’argento agli Europei di Roma – l’accezione positiva del secondo posto, suggerita dal Ct Fefé De Giorgi, ha scatenato un ampio dibattito ed è stata commentata con favore anche da un fresco ex campione di basket come Gigi Datome su Twitter – la nazionale azzurra di Volley maschile si prepara alla prossima sfida: la qualificazione olimpica. Il torneo di qualificazione è in programma a Rio de Janeiro dal 30 settembre all’8 ottobre, oggi sono stati ufficializzati i convocati.

Preolimpico, i 14 Azzurri convocati da De Giorgi

Nessuna sorpresa nelle convocazioni: ad andare a caccia del pass per Parigi 2024, infatti, saranno i 14 protagonisti dell’avventura continentale. Eccoli nel dettaglio:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi. Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

Italia Volley, ritiro a Cavalese prima del torneo

Proprio come la Nazionale femminile di Davide Mazzanti, impegnata nel Preolimpico a Lodz – oggi Sylla e compagne hanno ottenuto la terza vittoria in altrettante gare superando in quattro set la Thailandia – il gruppo azzurro si ritroverà a Cavalese, in provincia di Trento, per una fase di ritiro e di preparazione prima della partenza per il Brasile. Il gruppo si riunirà nel Trentino giovedì 21 settembre, dopo cinque giorni da Venezia il volo per Rio de Janeiro.

Preolimpico in Brasile, il calendario e il format

Al torneo di qualificazione con base a Rio prenderanno parte otto nazionali: solo le prime due guadagneranno il biglietto per la fase finale. Si gioca con la formula del round robin, tutti contro tutti. Per la classifica come primo criterio valgono le partite vinte, quindi in caso di parità i punti conquistati (tre per successo 3-0 o 3-1, due per vittoria 3-2, uno per sconfitta 2-3, zero per ko 1-3 e 0-3). In TV il Preolimpico di Rio sarà visibile su SKY in abbonamento. Ecco il calendario con gli orari italiani: