Volley, recupero infrasettimanale per Monza

15-02-2022 16:08

Recuperi per la Superlega di Volley e per la Vero Volley Monza. I brianzoli guidati da Massimo Eccheli giocano domani, mercoledì 16 febbraio, alle ore 18.00 contro la Consar RCM Ravenna, all’Arena di Monza, per il recupero della quarta giornata di ritorno.

Le quattro vittorie consecutive centrate dai monzesi nelle ultime due settimane, di cui due in CEV Cup contro Las Palmas e due in campionato, contro Cisterna e Padova, hanno regalato fiducia e morale in casa rossoblù in vista di un finale di regular season tutto da vivere.

Dall’altra parte della rete una Ravenna che va ancora a caccia della sua prima vittoria stagionale.

Queste le parole di Eccheli: “In questo momento dobbiamo fare punti in tutte le gare e Ravenna è un’altra opportunità che dovremo sfruttare al massimo. Obiettivi? Risalire la classifica, per quanto ci sarà possibile fare. Sappiamo che il momento negativo che abbiamo attraversato ha condizionato in parte la possibilità di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La squadra ha però lavorato bene e con intensità per uscirne: tutti i miglioramenti fatti ora li stiamo raccogliendo”.

