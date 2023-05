Volley, Santarelli elogia Gray: "Si è fatta trovare pronta"

Conegliano ha vinto ieri sera, in gara 5, il 78° titolo di Campione d'Italia

16-05-2023 10:37

Conegliano ha vinto ieri sera, in gara 5, il 78° titolo di Campione d’Italia. Onore alla Vero Volley Milano che è stata in grado di trascinare la serie a Gara 5.

A parlare a fine match coach Marco Gaspari: “Una grande stagione si chiude. Anche stasera (ieri, ndr) abbiamo fatto una grande prova. Abbiamo avuto sempre grande rispetto per Conegliano ma ovviamente ci credevamo, come è giusto che sia. Oggi il rammarico è per il secondo set ma merito alle avversarie. Sono onorato di aver allenato queste ragazze che hanno dato cuore, anima e anche di più senza mai mollare. Un grande applauso a tutte le ragazze che hanno fatto parte del nostro percorso quest’anno e al mio staff che mi ha aiutato tantissimo”.

Lato Monza una commossa Orro ha detto: “Sono molto contenta e fiera della mia squadra perché qualche mese fa avremmo pagato per arrivare a Gara 5 di Finale Scudetto. Ovviamente quando arrivi qui non ti basta, cerchi di fare l’impresa e raggiungere quel sogno che tanto desideri. Però oggi sono state più brave loro, Gray ha fatto un partitone e non siamo riuscite a contenerla. Peccato per quel secondo set, è andata così”.

Poi parola a coach Santarelli: “Gray? (MVP del match, ndr) Merito suo che si è fatta trovare pronta. Le avevo parlato dicendole che alla prima occasione l’avrei messa dentro: ha fatto una partita incredibile, non mi sarei mai aspettato una prestazione di così alto livello, ci ha aiutati in un momento di grande difficoltà. Abbiamo vinto una Serie pazzesca, sotto 2-1, sotto 0-1 oggi e sotto anche nel secondo set. Poi abbiamo cominciato a giocare, abbiamo recuperato quel parziale e vincerlo ci ha aiutato tanto: terzo set fantastico, quarto che se non fosse per gli errori finali avremmo vinto alla grande. Sono veramente contento, lo Scudetto personalmente più sofferto e sudato, contro una Milano cui faccio i complimenti. Loro hanno fatto quello che potevano, sfruttando ogni occasione nel migliore dei modi. Noi abbiamo giocato non al massimo delle nostre potenzialità, ma alla fine quello che conta è portare a casa il trofeo e quest’anno l’abbiamo fatto quattro volte. Avevo promesso dopo Gara 3 che avremmo vinto Gara 4 e che saremmo tornati qui per Gara 5, soprattutto per questi fantastici tifosi: sono veramente contento. Questo spettacolo credo faccia bene al movimento: il nostro palasport è stato incredibile come quello di Monza, giocare in queste Arene è un’emozione incredibile che non fa altro che regalare sogni a tutti i tifosi, soprattutto i più piccoli”.