Volley, Scandicci vince la battaglia con Cuneo

Le toscane si portano a + 6 su Milano

26-03-2023 10:31

La Cuneo Granda S.Bernardo riscatta il k.o. esterno con Milano e cede soltanto al quinto set al cospetto della Savino Del Bene Scandicci seconda in classifica al termine di una partita combattuta.

Nel primo parziale una Antropova da sette punti fa la differenza, mentre Gicquel, in serata no, sul finale lascia il posto a Diop, che non lascerà più il campo. L’opposta biancorossa, Szakmáry e Kuznetsova trascinano le gatte alla conquista del secondo set. Nuovo capovolgimento di fronte nel terzo parziale, con Cuneo che patisce il calo di Kuznetsova e la pressione dai nove metri di Di Iulio, autrice di due ace. Il carattere delle gatte si vede tutto nel quarto set, in cui Diop (sette punti) e Hall (cinque punti) sono decisive per prolungare il match al tie-break. Il quinto set è assai movimentato; grande equilibrio fino al cambio di campo, quando la Savino Del Bene piazza quello che sembra essere l’allungo decisivo. La Cuneo Granda S.Bernardo non ci sta e risale fino al 13-14, ma Zhu Ting chiude i conti e decreta il ritorno alla vittoria delle toscane, reduci da due k.o. consecutivi tra campionato e Coppa CEV.

IL PROSSIMO TURNO

SERIE A1

11° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 1 aprile ore 18.00

Vero Volley Milano – Il Bisonte Firenze

Sabato 1 aprile ore 20.30

Cuneo Granda S.Bernardo – E-Work Busto Arsizio

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Cbf Balducci Hr Macerata

Sabato 1 aprile ore 20.30

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Igor Gorgonzola Novara

Domenica 2 aprile ore 17.00

Reale Mutua Fenera Chieri – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Trasportipesanti Casalmaggiore – Wash4green Pinerolo

Domenica 2 aprile ore 19.30

Savino Del Bene Scandicci – Volley Bergamo 1991