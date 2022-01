Volley, scatta l'ora della Coppa Italia

15-01-2022 14:32

Scocca l’ora della Del Monte Coppa Italia 2022 con i Quarti di Finale. Tre gare sono in programma domenica alle 18.00, mentre la sfida tra Perugia e Padova andrà in scena mercoledì 19 gennaio alle 20.30 al PalaBarton.

Va in scena domenica il remake della Finale dello scorso anno tra Itas Trentino e Vero Volle Monza, domenica 16 gennaio alle 18.00. Su 20 precedenti i brianzoli hanno avuto la meglio in due occasioni, tra le mura amiche al tie break, mentre non hanno mai violato la BLM Group Arena.

Alla stessa ora l’Eurosuole Forum ospita il match da dentro o fuori tra la Cucine Lube Civitanova, che ha vinto le ultime due edizioni (2021 e 2020), e l’Allianz Milano, una delle squadre più in forma del momento e reduce da tre vittorie consecutive in Regular Season.

C’è anche spazio per il derby emilianto tra la Leo Shoes PerkinElmer Modena e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che solo pochi giorni fa sono andate al tie break (con vittoria degli uomini di Giani).

L’ultimo Quarto di Coppa Italia, il match tra la testa di serie n. 1 e la n. 8, ovvero Sir Safety Conad Perugia e Kioene Padova, si giocherà mercoledì 19 gennaio alle 20.30. I Block Devils, sconfitti da Civitanova nelle ultime due Finali di Coppa Italia, arrivano all’appuntamento con i Quarti di Finale dopo aver vinto un match di Champions League in Turchia per 3-0 spuntandola ai vantaggi in tutti i set con il Fenerbahce.

Gara unica di Quarti Del Monte Coppa Italia SuperLega

Domenica 16 Gennaio 2022, ore 18.00

Itas Trentino – Vero Volley Monza

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Mercoledì 19 Gennaio 2022, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia – Kioene Padova

Sabato 5 marzo 2022 (Unipol Arena, Bologna)

Semifinali Del Monte Coppa Italia SuperLega

Ore 15.15: Vincente Quarti 1a-8a – Vincente Quarti 4a-5a

Ore 17.45: Vincente Quarti 2a-7a – Vincente Quarti 3a-6a

Domenica 6 marzo 2022 (Unipol Arena, Bologna)

Ore 18.00: Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega

OMNISPORT