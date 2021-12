Volley, seconda di giornata e recuperi in Superlega

29-12-2021 15:42

Ultimi match del 2021 per la Superlega, Tra oggi e domani, 30 dicembre, si disputano tre match della 2a giornata di ritorno.

Oggi, alle 20.30, Perugia ospita Verona mentre la gara tra Piacenza e Civitanova è stata rinviata a data da destinarsi a causa della positività riscontrata per più di tre atleti tra i marchigiani.

Giovedì, alla stessa ora, Taranto gioca in casa con Ravenna e Padova affronta, in casa, Cisterna.

Rinviate, per la seconda di ritorno la gara Trento – Vibo Valentia e Monza – Milano, spostamenti già stabiliti da giorni per lasciare il posto al recupero Milano – Trento che fa parte del girone d’andata.

Proprio la Powervolley gioca in casa contro Trento, a Piacenza arriva Vibo per la 13a di andata mentre al PalaPanini si recupera la 1a di ritorno tra Modena e Monza, gara rinviata domenica sera.

OMNISPORT