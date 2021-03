Volley, semifinale di ritorno di CEV Cup per la Saugella Monza

Solo una partita separa la squadra della Saugella Monza di Marco Gaspari dalla finale di CEV Cup 2021. Domani, martedì 2 marzo, alle ore 18.30 saranno di scena sul campo dello Sportsko Kulturni Centar di Obrenovac, per affrontare la Tent Obrenovac nel ritorno della Semifinale della manifestazione.

Grazie al 3-0 ottenuto in casa meno di una settimana fa, le monzesi hanno bisogno di vincere due set per accaparrarsi il pass per la Finale della seconda competizione europea in ordine di importanza, il secondo dopo quello ottenuto nel 2019 che ha poi portato alla conquista della Challenge Cup.

La squadra, intanto è arrivata ieri in Serbia e svolgerà oggi il primo allenamento: fuori Hanna Orthmann per un fastidio muscolare all’addome.

OMNISPORT | 01-03-2021 13:59