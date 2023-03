Volley, serata no per le Italiane: tre sconfitte in Europa

Oggi in campo Perugia e Modena

08-03-2023 12:38

Le italiane del volley che fino a questo momento erano praticamente imbattute nelle competizioni europee si sono scontrante con tre k.o. Oggi, nuove speranze, con le sfide di Champions per Perugia e quella di Cev per Modena.

Trento si arrende ai padroni di casa del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle. La Trentino Itas fa i conti con il primo stop stagionale nella competizione, lasciando strada ai due volte Campioni d’Europa in carica solo dopo cinque estenuanti set e quasi due ore e un quarto di gioco; la battuta d’arresto al tie break alla Azoty Arena lascia però apertissimo il discorso qualificazione. Giovedì 16 marzo, a Trento Kaziyski e compagni avranno infatti l’opportunità di ribaltare la situazione e staccare direttamente la qualificazione vincendo al massimo in quattro set; in caso di vittoria per 3-2 servirà invece giocare il golden (parziale di spareggio al quindici), mentre i polacchi raggiungeranno la semifinale espugnando la BLM Group Arena con qualsiasi punteggio.

Prima battuta d’arresto anche per la Lube che cade alla TVF SC Baskent Sports Hall in quattro set (25-21, 20-25, 23-25, 21-25) contro i padroni di casa dell’Halkbank Ankara, che centrano la sesta affermazione consecutiva nella kermesse, ma non possono ancora cantare vittoria perché il passaggio del turno si deciderà in Italia, nella di ritorno in programma mercoledì 15 marzo (ore 20.30) all’Eurosuole Forum. I biancorossi dovranno vincere il secondo round tra le mura amiche 3-0 o 3-1 per portare gli avversari al Golden Set.

Nulla da fare in Cev per Piacenza che dopo la vittoria della Coppa Italia si e arresa prima in campionato e poi in Europa. Gli emiliani devono ora cercare il miracolo nella gara di ritorno al PalabancaSport mercoledì 15 marzo (ore 20.30). Si dovrà vincere la partita per 3-0 o 3-1 e quindi il Golden Set per accedere alla Finale della manifestazione.

CEV Champions League Volley 2023 | Men – 4th Finals

Grupa Azoty KEDZIERZYN-KOZLE – TRENTINO Itas 3-2 (25-22, 22-25, 22-25, 25-21, 15-10)

HALKBANK ANKARA – LUBE CIVITANOVA 3 – 1 (25-21, 20-25, 23-25, 21-25)

CEV Volleyball Cup 2023 | Men Semi Finals

Knack ROESELARE – Bluenergy Daiko Volley PIACENZA 3-0 (25-20, 25-23, 25-23)