Volley, si parte con la Champions League maschile

09-11-2022 13:33

Entra nel vivo la stagione pallavolistica 2022/23, con CEV Champions League e CEV Cup che inizia questa settimana. Tre formazioni, Trento, Perugia e Civitanova, si preparano all’esordio stagionale in Champions.

Sarà la Cucine Lube Civitanova, reduce dalla vittoria casalinga per 3-1 contro Verona, ad inaugurare la stagione europea dei club italiani: i cucinieri giocheranno mercoledì 9 novembre la prima partita del Pool C in casa contro lo Sport Lisboa e Benfica.

Un’ora dopo rispetto al match nelle Marche, alle 20.00, prima battuta anche al Pala Barton di Perugia, con Perugia tornerà a calcare il proprio campo dopo il 3-0 della 6a giornata inflitto all’Allianz Milano. La Sir Sicoma Monini Perugia, troverà sulla sua strada l’ACH Volley Ljubljana: nel primo match della Pool E.

Sempre tra le mura amiche ma il giorno successivo esordirà in Champions anche il Trentino Itas: dopo la vittoria corsara in tre set andata in scena domenica a Monza, alle 20.30 di giovedì 10 novembre i vice-campioni d’Europa in carica torneranno alla BLM Group Arena, dove riceveranno la visita del Decospan VT Menen, formazione Belga alla prima partecipazione in Champions.

Impegni anche nella CEV Cup, seconda competizione europea per importanza e conquistata lo scorso anno dalla Vero Volley Monza. Anche quest’anno saranno due i club di SuperLega Credem Banca a parteciparvi, ovvero Modena e Piacenza, entrambi dai Sedicesimi di Finale in poi.

CEV Champions League 2023 – Pool Phase, Leg 1

Pool C

Mercoledì 9 novembre 2022, ore 19.00

Cucine Lube Civitanova – Sport Lisboa e Benfica (POR)

Pool D

Giovedì 10 novembre 2022, ore 20.30

Trentino Itas – Decospan VT Menen (BEL)

Pool E

Mercoledì 9 novembre 2022, ore 20.00

Sir Sicoma Monini Perugia – ACH Volley Ljubljana (SLO)