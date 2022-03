Volley, si recupera in Superlega e non solo c'è Novara - Conegliano

02-03-2022 10:25

Torna la Superlega con una serie di recuperi: sono ben tre i match in programma alle 20.30. In campo scendono Ravenna e Piacenza per il recupero della 1a giornata di ritorno, Trento e Vibo per il recupero della 2a di ritorno, ma anche Civitanova e Cisterna per il recupero della 9a di ritorno.

Recupero 1a Giornata di Ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 2 marzo 2022, ore 20.30

Consar RCM Ravenna – Gas Sales Piacenza

Recupero 2a Giornata di Ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 2 marzo 2022, ore 20.30

Itas Trentino – Tonno Callipo Vibo Valentia

Recupero 9a Giornata di Ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 2 marzo 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Cisterna:



Tocca anche alle donne scendere in campo, con due recuperi. Mercoledì alle 19.30, partita importantante per Roma, che ospita Cuneo con la speranza di guadagnare punti e staccare la zona retrocessione.

Giovedì alle ore 20.00 il super big match tra Novara e Conegliano- Entrambe le formazioni hanno diverse partite in meno della capolista Monza e cercheranno di recuperare terreno.

