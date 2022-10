Volley, Siena smuove la classifica e vince il primo match

30-10-2022 12:15

La Emma Villas Aubay Siena centra la prima vittoria del suo campionato andando a espugnare il palazzetto di Cisterna di Latina. Buona prova dei toscani che conquistano i primi tre punti della propria classifica. I senesi vanno sotto nel primo set ma poi riescono a ribaltare tutto con un’ottima prova corale e con gli acuti di Giulio Pinali e di Giacomo Raffaelli, entrato dalla panchina e risultato determinante in alcune fasi del match. Prestazione altalenante per la Top Volley Cisterna che, dopo un primo set dominato, non riesce a ripetersi e soffre il gioco dei toscani. La classifica sorride ancora alla squadra allenata da Fabio Soli, che è attesa dalla trasferta di domenica 6 novembre a Modena.

Top Volley Cisterna – Emma Villas Aubay Siena 1-3 (25-21, 23-25, 25-27, 25-27)

5a giornata di andata Regular Season SuperLega Credem Banca

Domenica 30 ottobre 2022, ore 15.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza

Domenica 30 ottobre 2022, ore 18.00

Gioiella Prisma Taranto – Pallavolo Padova

Allianz Milano – WithU Verona

Arbitri: Piana Rossella, Caretti Stefano (Puecher Andrea, Rossi Alessandro)

Giovedì 24 novembre 2022, ore 20.30

Sir Safety Susa Perugia – Valsa Group Modena