Volley, Simone Giannelli capitano dell’Italia per gli Europei

Simone Giannelli sarà il capitano dell’Italia agli Europei 2021 di volley, in programma dal 1° al 19 settembre. Il palleggiatore avrà l’onore di guidare la nostra Nazionale e di aprire con la “lasagna” sulla casacca questo nuovo ciclo azzurro che sta per nascere. Inizia un’avventura inedita per la pallavolo tricolore e il regista avrà il compito di guidare i compagni durante la rassegna continentale, dove Fefé De Giorgi farà il suo esordio da CT .

Il 25enne succede nel ruolo di responsabilità all’opposto Ivan Zaytsev. Lo Zar è stato capitano nelle ultime stagioni, ma non sarà presente agli Europei dopo l’operazione al ginocchio che lo terrà fuori dai campi per circa tre mesi. Simone Giannelli, che tra poco più di un mese inizierà la sua prima stagione a Perugia dopo la lunga permanenza a Trento.

Il bolzanino, reduce dai Giochi di Tokyo 2020 (eliminazione ai quarti di finale per mano dell’Argentina), ha vinto l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, il bronzo agli Europei 2015, due scudetti (2013, 2016), un Mondiale per Club (2018), una CEV Cup (2019) e disputato la finale dell’ultima Champions League. L’Italia esordirà il prossimo 3 settembre contro la Bielorussia a Ostrava (Repubblica Ceca). Successivamente affronterà Montenegro, Bulgaria, Slovenia, Repubblica Ceca: le prime quattro classificate si qualificano agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta incrociando il gruppo D di Francia e Germania.

OMNISPORT | 30-08-2021 11:51