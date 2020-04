Volley, stagione ufficialmente finita con riserva

Dopo il rugby e il basket femminile, anche il volley alza bandiera bianca a causa del Coronavirus.

La Lega ha infatti comunicato che i campionati sospesi non riprenderanno.

Nella giornata di lunedì si sono riunite in tre distinte videoconferenze le Consulte di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 con l’obiettivo di discutere sul prosieguo dei Campionati.

Il Consiglio di Amministrazione ha recepito il parere espresso a larga maggioranza (11 su 13) dalla Consulta di SuperLega e all’unanimità dalle Consulte di Serie A2 ed A3 che hanno richiesto la sospensione definitiva delle tre Serie.

Resta però uno spiraglio per i playoff di Superlega che assegnerebbero lo scudetto: "La Consulta di SuperLega ha discusso – si legge nel comunicato – la possibilità di riaprire il proprio Campionato per giocare i Play Off, qualora ci siano le condizioni e le opportune autorizzazioni delle Autorità Governative e sanitarie".

"È stato altresì conferito mandato ad una commissione composta dall’AD Massimo Righi e dagli avvocati Stefano Fanini (Consigliere) e Fabio Fistetto (consulente di Lega) di curare la gestione quadro delle trattative economiche con atleti e staff".

SPORTAL.IT | 06-04-2020 20:28